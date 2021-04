Ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe są to zrównoważone systemy odwadniające, retencyjne, często w formie zagłębienia, które przez zaprojektowany układ warstw o różnym stopniu przepuszczalności i chłonności wody, imituje procesy zachodzące w naturalnym ekosystemie. Gromadzi nie tylko tę wodę opadową, która trafia do niego bezpośrednio, ale także spływającą z powierzchni nieprzepuszczalnych, dachów, chodników, podjazdów, parkingów. Dzięki temu deszczówka nie jest więc w całości tracona w kanalizacji, a zatrzymywana właśnie w ogrodzie deszczowym.

Owady w ogrodach deszczowych

Wbrew pozorom ogrody deszczowe nie wpływają na zwiększenie się populacji owadów. Przyspieszone jest w nich bowiem wchłanianie wody, co może jedynie ograniczyć liczbę insektów. Kompozycje takie nie stanowią również żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci i zwierząt – nawet jeśli na powierzchni ziemi zbierze się woda, jest jej na tyle mało, że nie grozi utopieniem. Podobnie nieco bardziej grząskie podłoże nie stanowi niebezpieczeństwa, ponieważ jego warstwa nie jest wystarczająco głęboka. Obecność ogrodu deszczowego nie powoduje również podtapiania piwnic. Dobrze zaprojektowany ogród może znajdować się nawet 30 cm od murów. Co więcej, miejsce to nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych – ani nawożenia, ani podlewania